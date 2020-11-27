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ПОЛИТИКА

Обвинения в адрес США во “внешнем управлении” Украиной не просто ошибочные, а переворачивают реальность с ног на голову – посольство

В посольстве США в Киеве подчеркнули, что работают прозрачно и открыто в партнерстве с правительством Украины.

 
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Посольство США: Если на самом деле говорить о "внешнем управлении", давайте зададим вопрос: какая страна вторглась в Украину?
Посольство США: Если на самом деле говорить о "внешнем управлении", давайте зададим вопрос: какая страна вторглась в Украину?
Фото: EPA

Соединенные Штаты и другие западные партнеры не управляют процессами внутри Украины. Об этом говорится в ответе посольства США в Украине на запрос программы "Свобода слова Савика Шустера". Ответ был обнародован 27 ноября в эфире канала "Украина".

Редакция ток-шоу просила дипмиссию прокомментировать проведенную 24 ноября акцию у здания посольства. Тогда сторонники партии  "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также ряд нардепов от этой политсилы протестовали "против внешнего управления". 

"США глубоко беспокоятся о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане и продолжают умирать на Донбассе", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что работают прозрачно и открыто в партнерстве с правительством Украины и "по его просьбе оказывают помощь, чтобы сделать Украину более безопасной и богатой, чтобы продвигать реализацию евроатлантических устремлений Украины, закрепленных в ее Конституции".

"Обвинения в том, что США и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность с ног на голову. Если действительно говорить о "внешнем управлении", давайте зададим вопрос: какая страна вторглась в Украину, лишила свободы, переселила и подвергла пыткам ее граждан и несет ответственность за войну, в результате которой погибло более 13 тыс. человек? Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленных на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ, которые так нелегко давались? Ответ: явно те силы, как внутри Украины, так и за ее пределами, которые хотят остановить евроатлантическую интеграцию Украины и обогащаться за счет украинского народа", – сказано в заявлении. 

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

Сторонники ОПЗЖ 24 ноября провели под посольством США в Киеве перформанс: мужчина в маске американского финансиста Джорджа Сороса набрасывал ошейник на девушку в национальном украинском костюме и водил ее по кругу. Под посольством собирались сжечь куклу Сороса, но этому помешала полиция.

Представители ОПЗЖ часто обвиняют Сороса в том, что он якобы оказывает влияние на украинскую политику. Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук заявлял, что Сорос превращает украинскую школу "в фабрику по реализации политики деинтеллектуализации населения Украины". Он также утверждал, что внешние займы – "это "хотелки" МВФ, которые выгодны фонду Сороса и международным ростовщикам".

Александр Сушко, исполнительный директор украинской общественной организации "Международный фонд "Відродження", которую финансирует Сорос, в колонке для ZN.UA писал, что из-за ряда обстоятельств американский бизнесмен стал идеальным персонажем всех ключевых конспирологических теорий эпохи мира постправды.

"Заокеанские оппоненты упрекают Сороса в поддержке чернокожих радикалов и профсоюзных "леваков", Европа  в содействии нелегальной миграции, а пророссийские телеканалы в Украине на полном серьезе устраивают телемарафоны, где продвигают тезисы об ответственности Сороса едва ли не за все реальные и воображаемые провалы украинской власти. Сегодня регулярное упоминание Сороса и "соросят" в негативном контексте  неотъемлемый смысловой маркер всех ориентированных на Антимайдан и постсоветски коррупционную модель деятелей, политических сил и медиа в Украине", – говорилось в колонке Сушко.

Теги: США, Украина, Джордж Сорос, посольство США, акция, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ
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