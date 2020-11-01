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"Просим граждан проявить терпение". Посольство США в Тбилиси прокомментировало парламентские выборы в Грузии

В посольстве США в Тбилиси заявили, что "аплодируют" грузинскому народу за приверженность демократии даже в условиях эпидемии COVID-19. Так дипломаты оценили явку на парламентские выборы.

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Американское посольство признало выборы в Грузии конкурентными
Американское посольство признало выборы в Грузии конкурентными
Фото: ЕРА

Посольство США в Тбилиси разделяет оценку представителей ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом соответствовали основным свободам. Заявление об этом дипломатическое представительство разместило 1 ноября в Facebook.

"Тем не менее повсеместные обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством снизили доверие общественности к некоторым аспектам процесса. Мы призываем все партии устранить эти недостатки", – говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание на сообщения о "запугивании избирателей, подкупе голосов, нарушении тайны голосования, размывании партийной и официальной деятельности и насилии в отношении наблюдателей за выборами и журналистов". По мнению дипломатов, перечисленного недостаточно для признания результатов выборов недействительными, но это "продолжает портить избирательный процесс в Грузии и является неприемлемым".

"Мы поддерживаем использование избирателями и партиями существующих юридических процедур для подачи жалоб по поводу выборов... Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за ходом выборов, включая процесс рассмотрения жалоб и апелляций, а также следующий раунд агитации и голосования. Мы просим граждан Грузии проявить терпение и позволить провести этот процесс спокойно, мирно и уважительно в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами и практикой. Все стороны несут ответственность за соблюдение Избирательного кодекса", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Представительство Государственного департамента приветствует высокую явку и "аплодирует народу Грузии за его приверженность демократии даже в условиях пандемии COVID-19".

https://www.facebook.com/usingeo/posts/10158736938802954

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

Теги: Грузия, выборы, посольство, эпидемия, посольство США, голосование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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