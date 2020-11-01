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В Грузии сторонники оппозиции провели митинг у резиденции Иванишвили

Несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции устроили акцию протеста у резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

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У резиденции Иванишвили протестующие скандировали: "Уходи"
У резиденции Иванишвили протестующие скандировали: "Уходи"
Фото: EPA

Вечером 1 ноября у здания парламента Грузии в центре Тбилиси начался митинг оппозиции. Об этом сообщает сайт "Новости-Грузия".

Участие в митинге принимали почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. В течение трех часов к собравшимся обращались политики. На митинге заявили, что протесты продолжатся до тех пор, пока не назначат досрочное голосование, сообщает издание.

После митинга протестующие направились к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Участники акции протеста прорвали полицейский кордон перед резиденцией. Они скандировали: "Уходи".

Видео протестов в Facebook опубликовал телеканал "Рустави 2".

https://www.facebook.com/rustavi2/videos/648878589081621/

Сторонники оппозиции вернулась к парламенту, они планируют установить палатки.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,12% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 26,94% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Протестующие считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, протесты, митинг, Тбилиси, парламент, Единое национальное движение, палатки, Бидзина Иванишвили, Грузинская мечта
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