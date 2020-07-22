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США выделят Украине $38 млн на развитие кибербезопасности – Федоров

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры Украины определено бенефициаром проекта по развитию кибербезопасности.

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Федоров подчеркнул, что на днях в Украине начали активную фазу реформы кибербезопасности
Федоров подчеркнул, что на днях в Украине начали активную фазу реформы кибербезопасности
Фото: Михайло Федоров / Facebook

США планируют выделить Украине $38 млн на развитие кибербезопасности. Об этом 22 июля в Facebook написал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, Минцифры определено бенефициаром проекта. Федоров пообещал, что министерство будет публично отчитываться о ходе и расходах проектах.

Он также добавил, что США являются одним из мировых лидеров в сфере кибербезопасности, и привлечение их экспертизы и опыта очень важно для Украины.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", – отметил он.

Также министр подчеркнул, что на днях в Украине начали активную фазу реформы кибербезопасности.

"В частности, поменяли руководство Госспецсвязи и начали развитие эффективного и современного государственного Киберцентра. Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной IТ-инфраструктуры и реестров. Должна уйти в небытие комплексная система защиты информации (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х и взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности IТ-систем", – объяснил он.

https://www.facebook.com/fedorov1991/posts/2122281997915653

Теги: США, Украина, финансовая помощь, кибербезопасность, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
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