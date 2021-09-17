В Конгрессе США предложили увеличить сумму оборонной помощи Украине – посол в Вашингтоне

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи Украине на безопасность до $300 млн в оборонном бюджете США на 2022 год. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", – написала дипломат.

Маркарова также сослалась на сам проект бюджета США.

"Европейская правда" отмечает, что в документе есть предложение министерству обороны подготовить Конгрессу доклад о вариантах поддержки Украины "для улучшения противовоздушной и противоракетной обороны, включая варианты продажи оружия или передачи существующих систем".