Байден обвинил Россию в попытке повлиять на выборы в Конгресс

"Посмотрите, что Россия уже сейчас делает с выборами 2022 года и дезинформацией. Это чистое нарушение нашего суверенитета", – заявил президент США.

"Теперь вы видите, что происходит. Больше людей получают информацию из интернета, чем из любого другого источника. Так что вся дезинформация имеет реальные последствия", – заявил Байден.