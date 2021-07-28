В администрации Байдена считают, что новые санкции против России вызовут эскалацию конфликта между странами – Politico

В администрации Байдена сказали, что США хотят от России "стабильных и предсказуемых отношений" Фото: ЕРА

Действия, которые частично подрывают контроль Путина, могут нанести ущерб экономике России, Европы и в конечном итоге американской экономике. Если довести эти меры до крайности, итог может оказаться еще более дестабилизирующим и непредсказуемым. Официальные лица США вспомнили о хаосе после холодной войны и говорят, что "огромный арсенал ядерного оружия России может попасть не в те руки".

По словам представителей администрации, Соединенные Штаты хотят от России "стабильных и предсказуемых отношений", а не бесконечных трений".

Американские высокопоставленные лица напомнили, что санкции против российских бизнесменов, введенные бывшими президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом, усложнили им доступ к американской и другим финансовым системам. Но фактически это привело к их большей лояльности к Путину.

Российские крупные бизнесмены становились более зависимыми от покровительства и государственных контрактов российского государства, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Однако эти меры не принесли тех результатов, которых ожидал Вашингтон, сейчас нет гарантий, что санкции стоит ожидать в будущем, пишет издание.