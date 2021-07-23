Болтон о Байдене: Не видим четкой программы действий в отношении России и других важных международных вопросов

"Я удивлен, что у него до сих пор нет внятной позиции по целому ряду вопросов. Он сфокусирован на внутренней политике, хочет избавить страну от пандемии коронавируса. Хочет восстановить экономику, перезапустить ее и вдохнуть новую жизнь. Посмотрим, как ему это удастся", – сказал он.

Экс-советник главы Белого дома отметил, что "каждый президент фокусируется, прежде всего, на внутренней политике".

"Но у Байдена – колоссальный опыт работы в Конгрессе именно в сфере международных отношений. При этом я пока не вижу четкой международной стратегии, понятных ее рамок. У него был саммит с [президентом РФ Владимиром] Путиным относительно скоро после вступления в должность. Он сказал, что кибератаки должны прекратиться. И через пару недель после саммита произошла еще одна такая атака. И организаторы этой атаки словно в воздухе растворились, в том смысле, что администрация так и не сказала, кто за ней стоит. Может, мы сами это сделали? Или все-таки это Путин организовал, но в администрации решили, что на него и так уже оказывают излишнее давление и он сможет учудить что-то в ответ, и не стали идти на обострение? Мы этого еще не знаем", – объяснил Болтон.

По его словам, шесть месяцев спустя после инаугурации Байдена "до сих пор не видим четкой программы действий в отношении России и других важных международных вопросов".