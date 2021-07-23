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ПОЛИТИКА

Болтон о Байдене: Не видим четкой программы действий в отношении России и других важных международных вопросов

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Байден вступил в должность главы Белого дома в январе 2021 года.
Байден вступил в должность главы Белого дома в январе 2021 года.
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден не демонстрирует внятной позиции по ряду важных вопросов, в том числе по отношению к России. Об этом бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 21 июля.

"Я удивлен, что у него до сих пор нет внятной позиции по целому ряду вопросов. Он сфокусирован на внутренней политике, хочет избавить страну от пандемии коронавируса. Хочет восстановить экономику, перезапустить ее и вдохнуть новую жизнь. Посмотрим, как ему это удастся", – сказал он.

Экс-советник главы Белого дома отметил, что "каждый президент фокусируется, прежде всего, на внутренней политике".

"Но у Байдена – колоссальный опыт работы в Конгрессе именно в сфере международных отношений. При этом я пока не вижу четкой международной стратегии, понятных ее рамок. У него был саммит с [президентом РФ Владимиром] Путиным относительно скоро после вступления в должность. Он сказал, что кибератаки должны прекратиться. И через пару недель после саммита произошла еще одна такая атака. И организаторы этой атаки словно в воздухе растворились, в том смысле, что администрация так и не сказала, кто за ней стоит. Может, мы сами это сделали? Или все-таки это Путин организовал, но в администрации решили, что на него и так уже оказывают излишнее давление и он сможет учудить что-то в ответ, и не стали идти на обострение? Мы этого еще не знаем", – объяснил Болтон.

По его словам, шесть месяцев спустя после инаугурации Байдена "до сих пор не видим четкой программы действий в отношении России и других важных международных вопросов".

Контекст:

Байден вступил в должность главы Белого дома в январе 2021 года.

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человекатерриториальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. О кибератаках Байден говорил с Путиным и во время телефонного разговора 13 апреля.

Главы двух государств также трижды общались по телефону – 26 января13 апреля и 9 июля.

Во время последнего телефонного разговора Байден говорил о продолжающихся кибератаках, которые совершают хакеры, базирующиеся в РФ.

Джон Болтон был советником президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. По словам на тот момент главы Белого дома Дональда Трампа, причиной отставки стали допущенные Болтоном "очень большие ошибки" и неумение находить общий язык с коллегами по администрации.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, политика, президент, Джон Болтон
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