Подходы Путина не укладывались у Трампа в голове – Болтон

Болтон отметил, что Трамп и Путин так и не дошли до обсуждения сделок Фото: ЕРА

"Он рассматривал отношения с другими странами через призму собственных личных отношений с лидерами этих стран. В частности, с противниками, был ли это Путин, Си Цзиньпин из Китая, Ким Чен Ын из Северной Кореи или [Реджеп] Эрдоган из Турции. И он действительно думал, что если его личные отношения, ну, например, с тем же Путиным, – нормальные, то и отношения между США и Россией тоже в порядке", – сказал американский политик.

Он отметил, что "всегда есть личный компонент в международной дипломатии, и было бы ошибкой не понимать это".

"Но когда ты имеешь дело с Владимиром Путиным – невзирая на то, нравишься ты ему или нет, – он будет продолжать действовать так, как ему кажется, того требуют российские национальные интересы. Он знает, чего хочет, знает, что, как ему кажется, он должен делать. И продолжает это делать. И такой подход просто не укладывался у Трампа в голове", – объяснил Болтон.

По его словам, "было очень неловко" наблюдать, как Трамп вел переговоры с иностранными лидерами, отметив, что Трампу "инстинкт бизнесмена" подсказывал, что в политике тоже есть пространство для сделки.

"Что именно Трамп мог предложить Путину? К сожалению, я не могу ответить. Просто потому, что они так никогда и не дошли до обсуждения каких-то конкретных вещей", – подчеркнул Болтон.