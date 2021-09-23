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Комитет Конгресса США рекомендовал ввести санкции против Усманова, Дерипаски, Сечина и еще 32 россиян по делу Навального

Законопроект, рекомендующий ввести санкции, должен одобрить полный состав Конгресса, окончательное решение за Белым домом
Законопроект, рекомендующий ввести санкции, должен одобрить полный состав Конгресса, окончательное решение – за Белым домом
Фото: ЕРА

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 российских чиновников, олигархов, силовиков и других причастных к уголовному преследованию оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил в Twitter конгрессмен, член Хельсинской комиссии Пол Массаро.

"Поправка к закону о национальной обороне, которая обязывает администрацию оценить всех клептократов, нарушителей прав Навального на предмет санкций – и указывает имя каждого из них – была утверждена комитетом", – говорится в сообщении Массаро.

В предварительный санкционный список вошли олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред Russia Today Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие, а также глава отдела полиции в Химках и судья, которая на выездном заседании приняла решение об аресте Навального.

Законопроект о санкциях внесли в Конгресс демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис в соответствии с "актом Магнитского" в качестве поправок к оборонному бюджету США.

Теперь законопроект должен одобрить полный состав Конгресса, отметил Массаро. Документ в случае одобрения будет иметь рекомендательный характер – вводить ли санкции, решит Белый дом. 

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления и ареста Навального ряд западных стран, включая США и Евросоюз, вводили санкции против России.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Теги: санкции, Алексей Навальный, Алексей Миллер, Конгресс США, Константин Эрнст, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, Владимир Соловьев, Александр Бортников, законопроект, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Виктор Золотов, Том Малиновский, конгрессмены
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