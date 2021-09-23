Комитет Конгресса США рекомендовал ввести санкции против Усманова, Дерипаски, Сечина и еще 32 россиян по делу Навального

"Поправка к закону о национальной обороне, которая обязывает администрацию оценить всех клептократов, нарушителей прав Навального на предмет санкций – и указывает имя каждого из них – была утверждена комитетом", – говорится в сообщении Массаро.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! * pic.twitter.com/tKJOB28qyH — Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

В предварительный санкционный список вошли олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред Russia Today Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие, а также глава отдела полиции в Химках и судья, которая на выездном заседании приняла решение об аресте Навального.

Законопроект о санкциях внесли в Конгресс демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис в соответствии с "актом Магнитского" в качестве поправок к оборонному бюджету США.

Теперь законопроект должен одобрить полный состав Конгресса, отметил Массаро. Документ в случае одобрения будет иметь рекомендательный характер – вводить ли санкции, решит Белый дом.