ГОРДОН
 
 
МИР

Миллиардер Дерипаска спонсирует семью любовницы главы МИД России Лаврова – расследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Расследователи узнали, что семья любовницы Лаврова (на фото) пользуется самолетами Дерипаски
Расследователи узнали, что семья любовницы Лаврова (на фото) пользуется самолетами Дерипаски
Фото: EPA

Светлана Полякова, которую СМИ называют любовницей российского министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и ее родные пользуются домами и самолетами российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в расследовании команды оппозиционера Алексея Навального, опубликованном 16 сентября.

Поводом для материала послужило расследование интернет-издания "Важные истории". Именно в нем журналисты впервые заявили, что с Поляковой Лаврова связывают "давние и очень близкие отношения".

Основываясь на данных о перелетах, сторонники Навального выяснили, что Полякова за последние семь лет 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова, сопровождая его во время служебных командировок. Она посещала Францию, Эфиопию, Австрию, Турцию, Италию и множество других стран.

Кроме того, расследователи узнали, что на спецборте министерства иностранных дел РФ летают также дочь, мама и племянница Поляковой. При пересечении границы все они указывали целью поездки командировку в дипломатическое ведомство.

Также соратники Навального выяснили, что, кроме самолетов МИД России, родственники Поляковой и она сама пользовались частными самолетами Дерипаски. В частности, Полякова использовала самолеты бизнесмена, когда посещала Сардинию в 2014-м, 2016-м и 2017 годах, Черногорию в 2015-м, Австрию в 2016-м, немецкие Карлсруэ и Ганновер тоже в 2016-м. Ее мать, по данным расследователей, тоже летает на самолете Дерипаски. Кроме того, племянница Поляковой вместе мамой (женой брата Поляковой) летала на самолетах Дерипаски на Сардинию, в Австрию и Норвегию.

Расследователи также изучили фотографии дочери Поляковой в соцсетях и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и на виллах, принадлежащих Дерипаске. На один из кадров, пишут авторы статьи, попала та самая яхта, на которой плавала бывшая модель Настя Рыбка.

Соратники Навального уверяют, что Лавров оказывает Дерипаске различные услуги. Так, министр лично писал американским лоббистам для того, чтобы они помогли олигарху получить гражданство США, решал бизнес-вопросы миллиардера с властями Гвинеи и Ямайки, критиковал западные страны за ввод персональных санкций против Дерипаски.

Контекст:

Лавров занимает должность главы российского МИД с 2004 года. В его биографии на сайте МИД РФ сказано, что у него есть жена и дочь. Жену чиновника зовут Мария, она работала в библиотеке постоянного представительства РФ при ООН.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Сергей Лавров, самолет, Олег Дерипаска, яхта, Настя Рыбка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS