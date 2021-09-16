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Квартиры, машины и влияние на МИД РФ. В СМИ опубликовали расследование о любовнице Лаврова

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У Лаврова есть официальная жена
У Лаврова есть официальная жена
Фото: ЕРА

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова много лет связывают близкие отношения со Светланой Поляковой. Партнеры и родственники этой женщины занимают ключевые посты в министерстве, а ее семья имеет активы на сумму более чем 1 млрд рублей ($13,8 млн). Об этом говорится в расследовании, которое опубликовало 14 сентября издание "Важные истории".

Как утверждают авторы материала, Полякова обладает значительным влиянием в МИД РФ. Она занималась бизнесом, связанным с министерством. На несколько ключевых постов в ведомстве были назначены ее близкие знакомые. Так, заместителем управляющего делами министерства стал Роман Садулин. Как и Полякова, он был совладельцем ресторана "Консул", расположенного в здании дипломатической академии МИД России. Еще одна знакомая Поляковой Екатерина Вадьяева получила должность в ГлавУпДК при МИД России. Эта коммерческая организация занимается обслуживанием дипломатических представительств в Москве и предоставлением в аренду недвижимости министерства.

По словам одного из источников издания, несколько высокопоставленных сотрудников министерства недовольных тем, что на ключевые посты назначаются знакомые Поляковой. Некоторые госслужащие были вынуждены уволиться.

Журналисты нашли номер телефона Поляковой и с помощью одного из приложений проверили, как она подписана в телефонах других людей. В нескольких записных книжках Полякову отметили как Светлана Лаврова или Лаврова Светлана. Из государственных баз данных следует, что женщина никогда не носила фамилию министра, написали авторы.

Полякова, помимо работы в МИД, занималась бизнесом, говорится в расследовании. До 2012 года она была совладелицей ресторана "Консул". За последние пять лет с 2015-го по 2020 год ресторан получил выручку в размере всего 97 млн рублей (около $1,3 млн). Другие компании также не приносили ей высокие доходы, но, несмотря на это, она оказалась владелицей имущества почти на $13,8 млн.

Поляковой принадлежит квартира площадью почти 260 м² в жилом комплексе "Пречистенка 13" в центре Москвы. Оценивать точную стоимость квартиры журналисты не стали из-за уникальности объекта. По их данным, квартира почти такого же метража в этом доме стоит более 700 млн руб. ($9,7).

Также она владеет апартаментами стоимостью около 50 млн руб. ($690 тыс.) в элитном жилом комплексе в Сочи и домом стоимостью около 57 млн руб. ($787 тыс.) в деревне Палицы в Московской области. В собственности Поляковой имеются автомобиль Porsche и две дорогие машины Mercedes. До 2016 года она владела Bentley. Мать Поляковой, пенсионерка Тамара тоже имеет Mercedes, который в салоне стоит 20 млн руб. ($276 тыс.), указали журналисты.

Дочь Поляковой Полина училась в Imperial College Business School в Лондоне. Она владеет несколькими компаниями в столице Великобритании, одна из них – PPK Investments Ltd – зарегистрирована на улице Hollandgreen Place, которая расположена в одном из самых дорогих районов Лондона Кенсингтоне. В том же доме, где зарегистрирована компания, Полина в 2016 году арендовала квартиру на 999 лет. За нее она заплатила £4,4 млн, более 440 млн руб. ($6 млн) по курсу на дату покупки. На момент сделки Полине был 21 год.

Российское министерство иностранных дел проигнорировало запрос издания, Светлана Полякова также не ответила на вопросы журналистов.

Контекст:

В биографии Лаврова на сайте российского МИД сказано, что у него есть жена и дочь. Жену чиновника зовут Мария, она работала в библиотеке постоянного представительства РФ при ООН.

Теги: Великобритания, автомобили, недвижимость, Лондон, Сергей Лавров, Москва, бизнес, МИД России, расследование, чиновники, активы, дипломаты, Porsche, имущество, Mercedes, квартира, жена
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