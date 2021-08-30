Лавров обвинил США в попытках "развалить единство мирового православия"

Он отметил, что такая ситуация наблюдается, в частности, в Украине и Беларуси.

США, по словам Лаврова, "задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия".

"Крайне вредную роль" в этом играет вселенский патриарх Варфоломей, который "попытался расколоть каноническую Украинскую православную церковь", считает глава МИД РФ.

Лавров добавил, что РПЦ несет свои ценности за границу, что способствует достижению целей внешней политики РФ.

"Это тоже работа по отстаиванию нашей исторической памяти, наших корней, генетического кода", – резюмировал министр иностранных дел России.