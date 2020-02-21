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Путин заявил, что УПЦ МП была полностью независимой от РПЦ

Создание Православной церкви Украины стало "разрезом по живому", считает президент РФ Владимир Путин.

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Путин прокомментировал ситуацию с УПЦ МП
Путин прокомментировал ситуацию с УПЦ МП
Фото: ЕРА

Создание Православной церкви Украины направлено на разрушение единства Русской православной церкви. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Он уверяет, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) была полностью независимой от Русской православной церкви (РПЦ) и Московский патриархат никак не влиял на решения УПЦ МП, в том числе на избрание иерархов. Объединяющим фактором было упоминание на службах УПЦ МП патриарха Московского, добавил он.

"Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?" – сказал президент РФ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.

Предстоятель ПЦУ Епифаний говорил, что Русская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта 2019 года стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обжаловала в Окружном административном суде Киева требование Министерства культуры Украины о переименовании. Суды продолжаются до сих пор.

В 2019 году Путин обвинял власти Украины во вмешательстве в религиозную деятельность.

Теги: Владимир Путин, РПЦ, УПЦ МП, автокефалия, Православная церковь Украины
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