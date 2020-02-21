Путин заявил, что УПЦ МП была полностью независимой от РПЦ

Создание Православной церкви Украины стало "разрезом по живому", считает президент РФ Владимир Путин.

Создание Православной церкви Украины направлено на разрушение единства Русской православной церкви. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Он уверяет, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) была полностью независимой от Русской православной церкви (РПЦ) и Московский патриархат никак не влиял на решения УПЦ МП, в том числе на избрание иерархов. Объединяющим фактором было упоминание на службах УПЦ МП патриарха Московского, добавил он.

"Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?" – сказал президент РФ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить богослужения с ПЦУ. РПЦ не признала новосозданную церковь.

Предстоятель ПЦУ Епифаний говорил, что Русская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию Православной церкви Украины.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Так, УПЦ МП должна отразить свою принадлежность к Русской православной церкви.

26 января 2019 года "Урядовий кур'єр" опубликовал перечень православных церквей, которые следует переименовать согласно требованиям нового закона. В список вошли подразделения УПЦ МП, Русской истинно-православной церкви, Русской старообрядческой церкви, Русской древлеправославной церкви и Русской православной старообрядческой церкви. Изменения церкви должны были внести в течение трех месяцев.

22 марта 2019 года стало известно, что Киевская митрополия УПЦ МП обжаловала в Окружном административном суде Киева требование Министерства культуры Украины о переименовании. Суды продолжаются до сих пор.

В 2019 году Путин обвинял власти Украины во вмешательстве в религиозную деятельность.