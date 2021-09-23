Палата представителей США поддержала ввод новых санкций против газопровода "Северный поток – 2"

Такой шаг может поставить под угрозу соглашение между администрацией президента США Джо Байдена и Германией, которого стороны достигли в июле этого года, сообщила радиостанция.

Палата представителей единогласно поддержала пакет поправок. Далее законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.

Санкции включают запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту, блокировку их собственности и компаний в США, а также другие наказания, предусмотренные американским законодательством, сообщила "Голос Америки".

Одна из поправок требует от глав Пентагона и Госдепа США подать детальный отчет о финансовых преимуществах России и рисках для Украины, европейских партнеров и НАТО после запуска газопровода.

Положительно на такое решение Палаты представителей отреагировал в Twiter бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Слава Конгрессу! Это необходимый шаг для того, чтобы остановить "Северный поток – 2", – написал он.

Kudos to Congress! While top American and German officials are mum as GASPROM squeezes gas supplies to Europe, the House of Representatives adds a sanctions amendment without a waiver provision to the NDAA. A necessary step to prevent another Biden cave and stop NordStream 2. — John Herbst (@JohnEdHerbst) September 23, 2021



