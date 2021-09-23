Палата представителей США поддержала ввод новых санкций против газопровода "Северный поток – 2"

Такой шаг может поставить под угрозу соглашение между администрацией президента США Джо Байдена и Германией, которого стороны достигли в июле этого года, сообщила радиостанция.
Палата представителей единогласно поддержала пакет поправок. Далее законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент США Джо Байден.
Санкции включают запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту, блокировку их собственности и компаний в США, а также другие наказания, предусмотренные американским законодательством, сообщила "Голос Америки".
Одна из поправок требует от глав Пентагона и Госдепа США подать детальный отчет о финансовых преимуществах России и рисках для Украины, европейских партнеров и НАТО после запуска газопровода.
Положительно на такое решение Палаты представителей отреагировал в Twiter бывший посол США в Украине Джон Хербст.
"Слава Конгрессу! Это необходимый шаг для того, чтобы остановить "Северный поток – 2", – написал он.
Kudos to Congress! While top American and German officials are mum as GASPROM squeezes gas supplies to Europe, the House of Representatives adds a sanctions amendment without a waiver provision to the NDAA. A necessary step to prevent another Biden cave and stop NordStream 2.— John Herbst (@JohnEdHerbst) September 23, 2021
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.