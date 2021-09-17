"Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" В Госдепе США призвали Украину смотреть в будущее, а не на "Северный поток – 2"

По словам Хохштайна, Украине нужно говорить не о "Северном потоке – 2", а об интеграции в европейскую энергосистему Фото: EPA

По словам Хохштайна, Украине нужно говорить не о "Северном потоке – 2", а об интеграции в европейскую энергосистему.

"Давайте смотреть не узко на "Северный поток – 2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью", – сказал Хохштайн.

Представитель Госдепартамента США отметил, что Украину усилит развитие атомной энергетики.

"Интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию не такими дорогими. Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", – подчеркнул Хохштайн.

Он добавил, что речь идет о "трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии".

"Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке – 2" и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" – резюмировал Хохштайн.