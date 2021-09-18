Климкин о "Северном потоке – 2": Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев

Климкин: В деле "Северного потока – 2" полагаться нужно на себя Фото: ЕРА

"Все карты от влияния на "Северный поток – 2" сейчас в руках Байдена. Мы должны честно сказать: решение относительно "Северного потока – 2" – это тест для России относительно ее альянса с Китаем. Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев, чтобы посмотреть на "поведение" России, поведение по отношению к нам, но прежде всего в отношении Китая и кибератак", – написал дипломат.

Он отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ему однажды сказал: "Я не люблю Обаму и его администрацию, но советую всегда держаться партнерства с США. Даже когда оно не будет простым. Потому что это твой единственный и настоящий партнер в войне с Россией".

"В деле "Северного потока – 2" полагаться нужно на себя. Работать над обузданием России, прежде всего с США, а от Евросоюза требовать помощи в перезагрузке энергоэффективности", – считает Климкин.