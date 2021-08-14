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Американская разведка предупредила Байдена, что попытки РФ вмешаться в выборы в США продолжаются – СМИ

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Разведка регулярно передает администрации Байдена информацию о попытках вмешательства в американские выборы, сообщил CNN
Разведка регулярно передает администрации Байдена информацию о попытках вмешательства в американские выборы, сообщил CNN
Фото: ЕРА

Американская разведка имеет информацию, которая свидетельствует о том, что Россия фактически не прекращала попытки вмешаться в выборы в Палату представителей США в 2022 году и сейчас продолжает такие действия.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщил CNN.

По данным канала, разведка регулярно передает эту информацию администрации президента США Джо Байдена.

Представители РФ, по информации разведки, будут распространять дезинформацию в СМИ, использовать американские медиа для пропаганды. В частности, для этого может быть использована дискуссия в США относительно вакцинации и ношения масок, отмечает канал.

Собеседники CNN говорят, что всплеск активности связан не только с выборами. В РФ "проявляют интерес к предвыборным гонкам, но эта активность постоянная", сказала экс-заместитель директора по кадрам в комитете Сената по разведке Эмили Хардинг.

По информации источников канала, деятельность Москвы стала более изощренной, чем была в 2016 году, "когда она включала в себя такие легко отслеживаемые действия, как покупка рекламы в Facebook".

Контекст:

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

В июле прошлого года Байден, который тогда был еще кандидатом в президенты, заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы. По его словам, такие данные предоставила разведка США. В ноябре тогдашний глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс говорил, что во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232. Байден вступил в должность президента США 20 января.

15 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором отметил, что несколько организаций, подконтрольных правительству РФ, проводили операции по подрыву общественного доверия к избирательному процессу в США в 2020 году. Целью операций была поддержка бывшего президента США Дональда Трампа и обострение социально-политических разногласий внутри страны. Авторы доклада полагают, что эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

17 марта США анонсировали введение санкций против РФ и ряда других стран за вмешательство в выборы президента, а 15 апреля Байден ввел пакет санкций против РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Джо Байден, пропаганда, разведка, выборы в США
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