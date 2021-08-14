Американская разведка предупредила Байдена, что попытки РФ вмешаться в выборы в США продолжаются – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщил CNN.

По данным канала, разведка регулярно передает эту информацию администрации президента США Джо Байдена.

Представители РФ, по информации разведки, будут распространять дезинформацию в СМИ, использовать американские медиа для пропаганды. В частности, для этого может быть использована дискуссия в США относительно вакцинации и ношения масок, отмечает канал.

Собеседники CNN говорят, что всплеск активности связан не только с выборами. В РФ "проявляют интерес к предвыборным гонкам, но эта активность постоянная", сказала экс-заместитель директора по кадрам в комитете Сената по разведке Эмили Хардинг.

По информации источников канала, деятельность Москвы стала более изощренной, чем была в 2016 году, "когда она включала в себя такие легко отслеживаемые действия, как покупка рекламы в Facebook".