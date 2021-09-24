"Перечеркнет "дух Женевы". В Кремле прокомментировали новые возможные санкции США

Песков считает, что новые санкции Вашингтона против Москвы перечеркнут "скромные надежды на восстановление диалога" Фото: kremlin.ru

Об этом он сказал журналистам, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые санкции против Москвы, сообщает ТАСС.

Спикер Кремля отметил, что законопроекту предстоит пройти еще несколько стадий и пока неизвестно, прислушается ли администрация США к рекомендациям относительно санкций.

Если это произойдет, это будет "наихудший сценарий развития наших отношений", заявил Песков. По его словам, принятие новых санкций "существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и "скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога", которые, по его словам, появились у РФ после встречи президентов в Женеве.

Песков не стал прогнозировать, можно ли считать вопрос принятия этих санкций решенным, но заявил, что "санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают".