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"Перечеркнет "дух Женевы". В Кремле прокомментировали новые возможные санкции США

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Песков считает, что новые санкции Вашингтона против Москвы перечеркнут "скромные надежды на восстановление диалога"
Песков считает, что новые санкции Вашингтона против Москвы перечеркнут "скромные надежды на восстановление диалога"
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное принятие США новых санкций против России является наихудшим сценарием развития отношений двух стран.

Об этом он сказал журналистам, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые санкции против Москвы, сообщает ТАСС.

Спикер Кремля отметил, что законопроекту предстоит пройти еще несколько стадий и пока неизвестно, прислушается ли администрация США к рекомендациям относительно санкций.

Если это произойдет, это будет "наихудший сценарий развития наших отношений", заявил Песков. По его словам, принятие новых санкций "существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и "скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога", которые, по его словам, появились у РФ после встречи президентов в Женеве.

Песков не стал прогнозировать, можно ли считать вопрос принятия этих санкций решенным, но заявил, что "санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают".

Контекст:

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год на $778 млрд. В рамках него конгрессмены также предлагают ввести ряд санкций – против российского госдолга, против 35 россиян за нарушение прав человека и против российского газопровода "Северный поток – 2".

Теперь свой проект оборонного бюджета рассмотрит Сенат (ожидается, что это произойдет в октябре), после чего палаты согласуют версии документа и отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу в качестве главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человекатерриториальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о "промелькнувших зарницах доверия".

Теги: Россия, США, санкции, Дмитрий Песков, Конгресс США, законопроект, Палата представителей
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