Путин после выборов в Госдуму заявил, что прокремлевская "Единая Россия" доказала лидерство

"Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских: это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР. Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди". Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций", – констатировал Путин.

По его мнению, это "говорит о демократичности избирательных правил".

Путин поздравил провластную "Единую Россию" с "убедительной победой".

"Она доказала, что по-прежнему является лидером", – добавил глава Кремля.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Их результаты 24 сентября утвердила Центральная избирательная комиссия России. По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила прокремлевская партия "Единая Россия" – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста – по одному.

При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил. Об этом пишет "Новая газета".

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что результаты выборов в Госдуму РФ были сфальсифицированы, а голоса россиян украдены партией власти.

"Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", – заявил Навальный. В Twitter Навальный назвал Путина главным фальсификатором.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.