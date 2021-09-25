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Путин после выборов в Госдуму заявил, что прокремлевская "Единая Россия" доказала лидерство

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Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет больше четырех фракций, отметил Путин
Впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет больше четырех фракций, отметил Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 25 сентября в режиме видеоконференции провел встречу с главами партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму РФ, – Дмитрием Медведевым ("Единая Россия), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Алексеем Нечаевым ("Новые люди") и Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия – За правду"). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских: это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР. Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди". Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций", – констатировал Путин.

По его мнению, это "говорит о демократичности избирательных правил".

Путин поздравил провластную "Единую Россию" с "убедительной победой".

"Она доказала, что по-прежнему является лидером", – добавил глава Кремля.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Их результаты 24 сентября утвердила Центральная избирательная комиссия России. По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила прокремлевская партия "Единая Россия" – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста – по одному.

При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил. Об этом пишет "Новая газета".

Российский оппозиционер Алексей Навальный уверен, что результаты выборов в Госдуму РФ были сфальсифицированы, а голоса россиян украдены партией власти.

"Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом. В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе", – заявил Навальный. В Twitter Навальный назвал Путина главным фальсификатором.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, ПольшаГрузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Владимир Жириновский, выборы, оппозиция, ЦИК, Кремль, Донбасс, демократия, ЛДПР, Госдума, Геннадий Зюганов, КПРФ, Единая Россия, Сергей Миронов, Справедливая Россия, фальсификации, парламент, президент, ОРДЛО, власть, партия, жалоба, встреча, Алексей Нечаев
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