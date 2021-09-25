ЦИК РФ утвердил результаты выборов в Госдуму. Все жалобы оппозиционеров отклонили

"Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу признаются состоявшимися, а результаты выборов – действительными", – заявили в Центризбиркоме России.

По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила кремлевская партия "Единая Россия" – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста – по одному.

Фото: ЦИК России / telegra.ph

При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил. Об этом пишет "Новая газета".