Путин заявил, что СМИ должны выполнять госзаказ, а не "ковыряться в грязном белье элит"

Путин говорил об ограничении "из ряда вон выходящего контента" на телевидении Фото: ЕРА

"Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов. В РФ очень много примеров, говорящих о развитии страны и людях, его добивающихся. То, что называется госзаказом, это точно по-современному нужно и можно обеспечить", – заверил президент РФ.

Путин подчеркнул, что в информационной политике "нельзя перебарщивать с указаниями".