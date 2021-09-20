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Путин в разговоре с Байденом жаловался, что тот назвал его убийцей – СМИ

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Через месяц после скандального интервью Байден с Путиным поговорили по телефону, а позднее и встретились лично
Через месяц после скандального интервью Байден с Путиным поговорили по телефону, а позднее и встретились лично
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 13 апреля выражал свои чувства по поводу того, что Байден месяцем ранее в интервью назвал его убийцей.

Об этом в своей новой книге "Опасность" рассказали журналисты The Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста, сообщает канал ABC News. В распоряжении канала книга оказалась еще до ее выхода, запланированного на 21 сентября.

"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – цитируют слова Путина журналисты. По их данным, американский президент ответил, что его слова "не были чем-то преднамеренным", а интервью было на другую тему.

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", – заявил Байден и после этого пригласил Путина провести личную встречу, говорится в книге. Откуда журналистам стало известно содержание разговора, не уточняется.

Вудворд и Коста утверждают также, что помощники Байдена на протяжении его первых месяцев в Белом доме так старались не допускать президента к длинным интервью или незапланированным мероприятиям, чтобы избежать оплошностей, что окружили его, по выражениям журналистов, "стеной" или "коконом президента".

Контекст:

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. 

Ответ Байдена стал знаменитым. Его обсуждали в соцсетях, комментировали эксперты, делали темой социальных опросов и выносили на плакаты. А вопрос с тех пор задавали президенту Литвы Гитанасу Науседе, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Путин также предложил Байдену поговорить в "прямом эфире" о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

13 апреля во время телефонного разговора Байден предложил Путину встретиться в третьей стране "для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией".

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человекатерриториальной целостности и суверенитета Украины, кибербезопасности, гуманитарной ситуации в Сирии, создания Ираном ядерного оружия, статуса Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о "промелькнувших зарницах доверия".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, переговоры, журналисты
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