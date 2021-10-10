ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Арестович назвал "реальной политикой" реакцию мирового сообщества на выборы в Госдуму, в том числе в Крыму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выборы в Госдуму проходили в сентябре
Выборы в Госдуму проходили в сентябре
Фото: ЕРА

Международное сообщество признало выборы в Государственную думу России, потому что ее решения касаются других стран. Такое мнение выразил 10 октября в интервью телеканалу "Дом" внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Что касается реакции мирового сообщества на "выборы" в Госдуму Российской Федерации. Та часть "выборов", которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана. [...] Не признать в целом выборы в российскую Госдуму – это означает резкое обострение отношений с РФ", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "когда политики хотят реализовать свои принципы, они всегда вынуждены просчитывать последствия того, что может случиться".

"Российская Федерация – член Совета Безопасности ООН, одна из серьезных мировых сил, на которую идет очень большой расчет и на Западе. Россия со многими государствами находится в торгово-экономических, военных отношениях и так далее. И если посмотреть на беспрецедентное давление, которое оказывала Российская Федерация на участников Крымской платформы, можно понять, насколько нелегко было государствам и конкретным людям участвовать в саммите Крымской платформы. Нечто подобное сохраняется и в отношении выборов в российскую Госдуму. Если ее полностью не признать, то все решения, которые она наплодит за это время, будут незаконны. А ведь среди этих решений будут и те, которые задевают конкретные политические, экономические интересы разных государств", – объяснил Арестович.

Он считает, что "это так называемая реальная политика, которая, к сожалению, в какой-то мере противостоит политике принципов".

"Здесь всегда есть компромисс, и он всегда конкретен. В данном случае не признали "выборы" в Крыму и осудили голосование граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях на востоке Украины. И на этом спасибо", – резюмировал Арестович.

Контекст:

Выборы в Госдуму завершились 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Результаты 24 сентября утвердила Центральная избирательная комиссия России. По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила прокремлевская партия "Единая Россия" – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста – по одному. При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, ПольшаГрузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы РФ.

Относительно причастных к выборам в Госдуму санкции решили применить в Совете национальной безопасности и обороны Украины, это решение утвердил в начале октября президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Крым, выборы, Донбасс, Госдума, оккупация, Алексей Арестович, голосование, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме
Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
43-летняя Ани Лорак показала тело в купальнике, прикрыв живот
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Самая красивая девочка в мире", "Естественность". Брежнева оголила глубокое декольте
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Съемки в порнушке", "Погнали!" Голый Тарзан снялся с красным мегафоном
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS