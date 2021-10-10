Арестович назвал "реальной политикой" реакцию мирового сообщества на выборы в Госдуму, в том числе в Крыму

"Что касается реакции мирового сообщества на "выборы" в Госдуму Российской Федерации. Та часть "выборов", которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана. [...] Не признать в целом выборы в российскую Госдуму – это означает резкое обострение отношений с РФ", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "когда политики хотят реализовать свои принципы, они всегда вынуждены просчитывать последствия того, что может случиться".

"Российская Федерация – член Совета Безопасности ООН, одна из серьезных мировых сил, на которую идет очень большой расчет и на Западе. Россия со многими государствами находится в торгово-экономических, военных отношениях и так далее. И если посмотреть на беспрецедентное давление, которое оказывала Российская Федерация на участников Крымской платформы, можно понять, насколько нелегко было государствам и конкретным людям участвовать в саммите Крымской платформы. Нечто подобное сохраняется и в отношении выборов в российскую Госдуму. Если ее полностью не признать, то все решения, которые она наплодит за это время, будут незаконны. А ведь среди этих решений будут и те, которые задевают конкретные политические, экономические интересы разных государств", – объяснил Арестович.

Он считает, что "это так называемая реальная политика, которая, к сожалению, в какой-то мере противостоит политике принципов".

"Здесь всегда есть компромисс, и он всегда конкретен. В данном случае не признали "выборы" в Крыму и осудили голосование граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях на востоке Украины. И на этом спасибо", – резюмировал Арестович.