ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – заявление саммита Украина – ЕС

"Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства. ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в заявлении.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После этого Евросоюз ввел санкции против РФ за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейчас в санкционном списке – 185 физических и 48 юридических лиц.