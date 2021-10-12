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Песков заявил, что дата встречи глав МИД "Нормандской четверки" пока неизвестна

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Песков заявил, что перспективы проведения встречи "Нормандской четверки" на высшем уровне определятся после встречи глав МИД
Песков заявил, что перспективы проведения встречи "Нормандской четверки" на высшем уровне определятся после встречи глав МИД
Фото: EPA

Подготовка встречи миинстров иностранных дел "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) ведется. Об этом журналистам 12 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В то же время, по его словам, дата таких консультаций пока неизвестна.

Он заявил, что перспективы проведения встречи "Нормандской четверки" на высшем уровне определятся после встречи глав МИД.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного его урегулирования, Зеленский проинформировал их о ситуации с безопасностью в этом регионе. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

Также Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 27 сентября 2021 года, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Кремль, Дмитрий Песков, нормандский формат, война в Украине
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