Путин, Меркель и Макрон поручили интенсифицировать работу по возможной организации саммита "Нормандской четверки"

"Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита", – говорится в сообщении.

При этом три лидера "отметили важность реализации Минских договоренностей как безальтернативной основы урегулирования" конфликта на Донбассе.

11 октября с Макроном и Меркель также провел видеоконференцию президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечается на сайте главы государства, стороны обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки". В то же время в сообщении не сказано, обсуждалась ли дата следующего саммита лидеров Украины, Франции, ФРГ и РФ.