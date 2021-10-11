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Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Говорили о подготовке к саммиту "Нормандской четверки"

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Меркель, Зеленский и Макрон говорили о мирном урегулировании конфликта на Донбассе
Меркель, Зеленский и Макрон говорили о мирном урегулировании конфликта на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного урегулирования конфликта, Зеленский проинформировал их о ситуации с безопасностью в этом регионе. 

Зеленский, Меркель и Макрон обсудили также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате", – сообщили в Офисе президента Украины. 

Меркель и Макрон приветствовали "весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта", а также "заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия" для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, говорится в релизе. 

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным", – отметили в ОП. 

В сообщении не сказано, обсуждалась ли дата следующего саммита "Нормандской четверки".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 27 сентября 2021 года, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии". Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ангела Меркель, нормандский формат, Владимир Зеленский, конференция, Эммануэль Макрон
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