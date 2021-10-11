Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Говорили о подготовке к саммиту "Нормандской четверки"

Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного урегулирования конфликта, Зеленский проинформировал их о ситуации с безопасностью в этом регионе.

Зеленский, Меркель и Макрон обсудили также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате", – сообщили в Офисе президента Украины.

Меркель и Макрон приветствовали "весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта", а также "заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия" для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, говорится в релизе.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным", – отметили в ОП.

В сообщении не сказано, обсуждалась ли дата следующего саммита "Нормандской четверки".