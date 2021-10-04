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ПОЛИТИКА

Кулеба выступает за обсуждение "Северного потока – 2" в нормандском формате

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Кулеба: Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения
Кулеба: Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения
Фото: mfa.gov.ua

Украина считает, что российский газопровод "Северный поток – 2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в нормандском формате, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что сейчас ведется работа над попыткой организовать саммит лидеров стран, который Ангела Меркель готова провести еще в статусе канцлера Германии.

Кулеба отметил, что во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН его немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел "Нормандской четверки", но глава российского МИД Сергей Лавров "как всегда, не нашел времени и возможности".

"Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", – добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что нынешний газовый кризис в Европе искусственно создан Россией

"Газ – это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос ни возьми – там всегда есть большая политика. Аргумент о том, что определенный проект является сугубо экономическим, не "взлетает", потому что ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора", – подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что "украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток – 2".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Советник министра энергетики Елена Зеркаль говорила 7 сентября, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.

"Газпром" 4 октября заявил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Теги: газ, Сергей Лавров, газопровод, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, безопасность, Северный поток – 2, российский газ, цена на газ
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