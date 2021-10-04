Кулеба выступает за обсуждение "Северного потока – 2" в нормандском формате

Кулеба: Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения Фото: mfa.gov.ua

Он напомнил, что сейчас ведется работа над попыткой организовать саммит лидеров стран, который Ангела Меркель готова провести еще в статусе канцлера Германии.

Кулеба отметил, что во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН его немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел "Нормандской четверки", но глава российского МИД Сергей Лавров "как всегда, не нашел времени и возможности".

"Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я бы обязательно воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", – добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что нынешний газовый кризис в Европе искусственно создан Россией.

"Газ – это политика и безопасность. Нельзя на газ в Европе смотреть исключительно с экономической точки зрения. Какой газовый вопрос ни возьми – там всегда есть большая политика. Аргумент о том, что определенный проект является сугубо экономическим, не "взлетает", потому что ни один газовый проект в Европе не является чисто экономическим. Это всегда вопрос политического выбора", – подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что "украинский транзит убивает не "Турецкий поток", а именно "Северный поток – 2".