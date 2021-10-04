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ПОЛИТИКА

Песков заявил, что поставки газа в обход Украины – "вопрос коммерческой выгоды"

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Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "вопросом экономической целесообразности" поставки газа в Венгрию не через украинскую газотранспортную систему. Об этом 4 октября пишет "Интерфакс".

По словам Пескова, "диверсификация" путей транспортировки газа европейским потребителям – "вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды".

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

"Оператор газотранспортной системы Украины" 1 октября сообщал о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины.

Теги: Россия, Украина, газ, Венгрия, Дмитрий Песков, ГТС, транзит
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