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ПОЛИТИКА

Поставки газа в Венгрию через Украину возобновились

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Транзит газа в Венгрию прекращали 1 октября
Транзит газа в Венгрию прекращали 1 октября
Фото: ЕРА

Транзит российского газа через Украину в Венгрию по состоянию на 2 октября возобновился. Об этом свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.

По данным оператора о прокачке через точку в реальном времени, ее объем составляет более 2 млн кВт-час. Это соответствует примерно 202 тыс. м³ газа в час.

Поставки идут через венгерскую точку прокачки "Берег".

Скриншот: fgsz.hu
Скриншот: fgsz.hu

По состоянию на 0.01 понедельника, 4 октября, Венгрия получает газ еще через три точки закачки – из Австрии, Румынии и Сербии.

1 октября "Оператор ГТС Украины" сообщал о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины.

Контекст:

В июле стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Теги: Газпром, газ, энергетика, Венгрия, ГТС, газопровод, транзит, российский газ
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