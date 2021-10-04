Поставки газа в Венгрию через Украину возобновились

По данным оператора о прокачке через точку в реальном времени, ее объем составляет более 2 млн кВт-час. Это соответствует примерно 202 тыс. м³ газа в час.

Поставки идут через венгерскую точку прокачки "Берег".

Скриншот: fgsz.hu

По состоянию на 0.01 понедельника, 4 октября, Венгрия получает газ еще через три точки закачки – из Австрии, Румынии и Сербии.

1 октября "Оператор ГТС Украины" сообщал о прекращении российским "Газпромом" с 7.00 поставок газа в Венгрию через территорию Украины.