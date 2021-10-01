"Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины

Контракты "Газпрома" и Венгрии на поставку газа в обход Украины рассчитаны на 15 лет Фото: ЕРА

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го) в размере 24,6 млн м³ в сутки", – говорится в релизе.

Глава украинской компании Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

"Более того, украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос относительно основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", – подчеркнул он.

"Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам юго-восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщило российское агентство ТАСС.

Пресс-служба "Газпрома" информировала 27 сентября, что "Газпром экспорт" и венгерская MVM CEEnergy Ltd заключили два контракта на поставки газа, их суммарный объем до 4,5 млрд м³ в год, срок действия каждого – 15 лет.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что поставки газа в обход Украины стали возможны "во многом благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем".