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"Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины

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Контракты "Газпрома" и Венгрии на поставку газа в обход Украины рассчитаны на 15 лет
Контракты "Газпрома" и Венгрии на поставку газа в обход Украины рассчитаны на 15 лет
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" с 7.00 1 октября прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины" сообщила в Facebook.

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го) в размере 24,6 млн м³ в сутки", – говорится в релизе. 

Глава украинской компании Сергей Макогон подчеркнул, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

"Более того, украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос относительно основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/tsoua2020/posts/4345900192169784

"Газпром" с сегодняшнего дня начал поставки газа в Венгрию по газопроводу "Балканский поток" и газопроводам юго-восточной Европы в обход газотранспортной системы Украины, сообщило российское агентство ТАСС

Пресс-служба "Газпрома" информировала 27 сентября, что "Газпром экспорт" и венгерская MVM CEEnergy Ltd заключили два контракта на поставки газа, их суммарный объем до 4,5 млрд м³ в год, срок действия каждого – 15 лет. 

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что поставки газа в обход Украины стали возможны "во многом благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем". 

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать "оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения", считают в МИД. 

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Украина, Еврокомиссия, Венгрия, Алексей Миллер, экспорт, ГТС, газопровод, Газпром экспорт
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