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Кулеба рассказал, повлияет ли газовый контракт Венгрии с РФ на переговоры по вопросу нацменьшинств

Кулеба: Украина готова и стремится к полноценным, нормальным, дружеским отношениям с Венгрией
Кулеба: Украина готова и стремится к полноценным, нормальным, дружеским отношениям с Венгрией
Фото: EPA

Несмотря на разногласия с Будапештом в связи с новым газовым контрактом Венгрии с Россией, Украина готова продолжать диалог по вопросу национальных меньшинств и закона об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН" .

"В отношениях с Венгрией важно не путать грешное с праведным. Газ – это "грешное". А защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине – это "праведное". Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двухсторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения. Недавно прошло заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и были устранены несколько недоразумений и обеспокоенность венгерской стороны по ряду вопросов. Поэтому я убежден, что этот диалог должен продолжаться", – сказал он.

По словам Кулебы, Украина "готова и стремится к полноценным, нормальным, дружеским отношениям с Венгрией", которые будут полностью учитывать национальные интересы обеих стран.

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Владимиром Зеленским. 29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал через Сийярто официальное приглашение Орбану от Зеленского посетить Украину.

В конце прошлого года Кулеба говорил, что Киев получил сигнал из Будапешта, что венгерские власти готовы к возобновлению конструктивного диалога с Украиной

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года. Согласно контракту, Венгрия будет получать 4,5 млрд м³ газа в год в обход Украины.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, МИД Украины, Венгрия, Дмитрий Кулеба, закон об образовании
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