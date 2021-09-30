Кулеба рассказал, повлияет ли газовый контракт Венгрии с РФ на переговоры по вопросу нацменьшинств

"В отношениях с Венгрией важно не путать грешное с праведным. Газ – это "грешное". А защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине – это "праведное". Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двухсторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения. Недавно прошло заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и были устранены несколько недоразумений и обеспокоенность венгерской стороны по ряду вопросов. Поэтому я убежден, что этот диалог должен продолжаться", – сказал он.

По словам Кулебы, Украина "готова и стремится к полноценным, нормальным, дружеским отношениям с Венгрией", которые будут полностью учитывать национальные интересы обеих стран.