Венгрия решила подписать долгосрочное соглашение с "Газпромом" о поставках газа. В МИД Украины предупредили, что обратятся в Еврокомиссию

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд м³ газа в год Фото: ЕРА

Покупателем газа в Венгрии станет государственная энергетическая группа MVM CEENergy Zrt. Соглашение будет действовать до конца 2036 года, по его условиям "Газпром" обязуется поставлять в Венгрию 4,5 млрд м³ газа в год, уточнила "Немецкая волна".

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы таким решением Венгрии.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю, в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", – сообщили в министерстве.

Венгрии выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы, уверены в МИД.

В министерстве сообщили о переносе пятого заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Оно должно было пройти 29–30 сентября в Будапеште.

"Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", – объяснили в МИД.

Украинская сторона пообещала обратиться в Еврокомиссию, чтобы там оценили соответствие этого газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

О намерениях Венгрии подписать с "Газпромом" соглашение о поставках газа сроком на 15 лет стало известно в августе, когда глава венгерского МИД Петер Сийярто обсуждал этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.