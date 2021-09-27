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Венгрия решила подписать долгосрочное соглашение с "Газпромом" о поставках газа. В МИД Украины предупредили, что обратятся в Еврокомиссию

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По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд м&sup3; газа в год
По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд м³ газа в год
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Петер Сийярто и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер 27 сентября могут подписать в Будапеште долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. Об этом сообщило венгерское издание VG.

Покупателем газа в Венгрии станет государственная энергетическая группа MVM CEENergy Zrt. Соглашение будет действовать до конца 2036 года, по его условиям "Газпром" обязуется поставлять в Венгрию 4,5 млрд м³ газа в год, уточнила "Немецкая волна"

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы таким решением Венгрии. 

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю, в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", – сообщили в министерстве.

Венгрии выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы, уверены в МИД.

В министерстве сообщили о переносе пятого заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Оно должно было пройти 29–30 сентября в Будапеште.

"Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", – объяснили в МИД.

Украинская сторона пообещала обратиться в Еврокомиссию, чтобы там оценили соответствие этого газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

О намерениях Венгрии подписать с "Газпромом" соглашение о поставках газа сроком на 15 лет стало известно в августе, когда глава венгерского МИД Петер Сийярто обсуждал этот вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Контекст:

Венгрия покрывает газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

По сведениям "Интерфакса", участок между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа. Однако в планах стран является расширение мощности до 8,5 млрд м³ в год. Этого показателя планировали достичь до октября 2022 года, однако отложили на год – до октября 2023-го.

Теги: Газпром, Еврокомиссия, МИД Украины, Алексей Миллер, угрозы, МИД Венгрии, Петер Сийярто, российский газ
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