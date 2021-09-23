Витренко: Россия шантажирует Европу и усиливает дефицит газа. После запуска "Северного потока – 2" транзита через Украину может не быть

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие – цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: "Хотите больше газа – дайте нам запустить "Северный поток – 2", – отметил он.

По словам главы "Нафтогазу", "Газпром" уже сейчас может существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину. Реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины, добавил Витренко.

"Тогда европейские контрагенты "Газпрома" смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что "Газпром" этого не делает, указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокируя доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть "Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины", – отметил он.

Витренко сказал, что не стоит верить мифам о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска "Северного потока – 2".

"Газпром" после запуска "Северного потока – 2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. Газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту "Газпром" платит за 40 млрд м³ транзита через Украину. [Президент России Владимир] Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования – "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита [через Украину] с запуском "Северного потока – 2" может и не быть", – подытожил глава "Нафтогазу".