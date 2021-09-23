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Витренко: Россия шантажирует Европу и усиливает дефицит газа. После запуска "Северного потока – 2" транзита через Украину может не быть

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"Газпром" отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину на октябрь
"Газпром" отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину на октябрь
Фото: depositphotos.com

Россия искусственно усиливает дефицит на европейском рынке и ведет прямой шантаж, чтобы запустить газопровод "Северный поток – 2". Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко 23 сентября, его комментарий опубликовала пресс-служба компании.

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие – цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: "Хотите больше газа – дайте нам запустить "Северный поток – 2", – отметил он.

По словам главы "Нафтогазу", "Газпром" уже сейчас может существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину. Реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины, добавил Витренко.

"Тогда европейские контрагенты "Газпрома" смогут сами забронировать транзит через Украину. На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что "Газпром" этого не делает, указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокируя доступ третьих сторон к транзитным газопроводам. То есть "Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины", – отметил он.

Витренко сказал, что не стоит верить мифам о поступлении на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска "Северного потока – 2".

"Газпром" после запуска "Северного потока – 2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. Газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту "Газпром" платит за 40 млрд м³ транзита через Украину. [Президент России Владимир] Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования – "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита [через Украину] с запуском "Северного потока – 2" может и не быть", – подытожил глава "Нафтогазу".

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

"Газпром" 20 сентября отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину на октябрь. В результате этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ взлетела до $918 за тыс. м³.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.

Теги: Газпром, Россия, газ, Кремль, НАК Нафтогаз, цены, газопровод, шантаж, Юрий Витренко, Северный поток – 2
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