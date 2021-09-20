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"Газпром" отказался бронировать на октябрь дополнительную мощность для транзита газа через Украину. Цена на газ в Европе превысила $900

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"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах
"Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах
Фото: ЕРА

Российский "Газпром" 20 сентября отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные итогов аукционов бронирования.

"Газпром" выкупил треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа". Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома", сообщило агентство.

ТАСС со ссылкой на данные платформы Regional Booking Platform пишет, что "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 млн м³ в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн м³ в сутки – через станцию "Сохрановка". По итогам аукциона, который завершился в 13.00 по московскому времени, они остались невостребованными.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за тыс. м³, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На открытии стоимость газа составляла $790.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на май, июнь, июль и август. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.

По данным ОГТСУ, в январе – августе этого года транзит природного газа через газотранспортную систему Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³).

Контекст:

"Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ОГТСУ.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, говорил в апреле директор ОГТСУ Сергей Макогон

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что "на фоне нынешних цен на газ и катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ" в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, газ, аукцион, газопровод, транзит, российский газ, Оператор газотранспортной системы Украины, цена на газ
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