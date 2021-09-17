В "Слуге народа" заявили, что подорожание газа в Европе не коснется украинских потребителей

Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000 за 1 тыс. м³ Фото: pixabay.com

По его словам, подорожание газа на спотовых рынках в Европе не коснется украинских домохозяйств.

"В апреле были установлены так называемые годовые контракты, годовые цены. Для тех, кто имеет контракт с НАК "Нафтогаз", это цена 7,4 грн за 1 м3, с частными облгазами – у большинства 7,9 грн за 1 м3. Эта зима от предыдущих будет отличаться тем, что цены на газ не будут меняться вообще", – подчеркнул он.

Герус отметил, что цена газа не изменится до мая 2022 года.

"Что касается теплокоммунэнерго, которые берут газ и производят тепло. НАК "Нафтогаз" для теплокоммунэнерго, для нужд тепла для населения дает газ по 7,42 грн. Соответственно, [предприятия] теплокоммуэнерго должны дать гарантии, что заплатят. Даже если в Европе газ стоит 25 тыс., газ для населения или газ для теплокоммунэнерго будет поставляться не по 25, а по 7,4 за 1 м3", – сказал нардеп.