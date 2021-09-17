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В "Слуге народа" заявили, что подорожание газа в Европе не коснется украинских потребителей

Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000 за 1 тыс. м&sup3;
Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000 за 1 тыс. м³
Фото: pixabay.com

Цены на газ зимой для украинских потребителей не будут меняться. Об этом 16 сентября в эфире передачи "Право на владу", которая выходит на телеканале "1+1", заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, подорожание газа на спотовых рынках в Европе не коснется украинских домохозяйств.

"В апреле были установлены так называемые годовые контракты, годовые цены. Для тех, кто имеет контракт с НАК "Нафтогаз", это цена 7,4 грн за 1 м3, с частными облгазами – у большинства 7,9 грн за 1 м3. Эта зима от предыдущих будет отличаться тем, что цены на газ не будут меняться вообще", – подчеркнул он.

Герус отметил, что цена газа не изменится до мая 2022 года.

"Что касается теплокоммунэнерго, которые берут газ и производят тепло. НАК "Нафтогаз" для теплокоммунэнерго, для нужд тепла для населения дает газ по 7,42 грн. Соответственно, [предприятия] теплокоммуэнерго должны дать гарантии, что заплатят. Даже если в Европе газ стоит 25 тыс., газ для населения или газ для теплокоммунэнерго будет поставляться не по 25, а по 7,4 за 1 м3", – сказал нардеп.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт "Зверь с Востока" и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.

Правительство Украины ожидает, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 не будут увеличиваться. Об этом 15 сентября заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Теги: Украина, газ, НАК Нафтогаз, тарифы, Андрей Герус, цена на газ
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