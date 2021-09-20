Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома" – Зеркаль

По словам Зеркаль, если Украина будет включена в европейский механизм "групп риска", шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии Фото: Lana Zerkal / Facebook

По ее словам, Украине в этой ситуации придется перенастраивать газотранспортную систему и объединить усилия с Европейским союзом и США, чтобы противостоять монополии российского "Газпрома".

"Есть такой термин – "условие необходимое, но недостаточное". Так вот, газ в хранилищах в соответствующем количестве – именно такое условие. А условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей", – отметила она.

Зеркаль пояснила, что "группы риска" – механизм, разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в него, шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии.

"Соглашение между Вашингтоном и Берлином, которое в Украине многие назвали "предательством", на самом деле дает рычаги влияния Америке. Этой зимой мы сможем увидеть ее эффективность. Второе – проведены реформы. Мы боремся, потому что украинский рынок газа соответствует европейским правилам, мы провели успешный анбандлинг и теперь с европейцами на одной стороне фронта", – подчеркнула она.

Зеркаль 16 сентября заявила, что на "Газпром" будет распространяться регулирование, которое действует в Европейском союзе.

"Оно предусматривает, что труба не может быть в тех же руках, что и добыча газа. То есть "Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства", – рассказала советник министра.