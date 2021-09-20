ГОРДОН
 
 
МИР

Транзит газа через Украину можно сохранить, если совместно с ЕС и США противостоять монополии "Газпрома" – Зеркаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Зеркаль, если Украина будет включена в европейский механизм "групп риска", шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии
По словам Зеркаль, если Украина будет включена в европейский механизм "групп риска", шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии
Фото: Lana Zerkal / Facebook

Президент России Владимир Путин может принять решение полностью прекратить транзит газа через Украину в связи с достройкой газопровода "Северный поток – 2". Об этом в своей колонке, которая была опубликована 18 сентября на "Европейской правде", заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, Украине в этой ситуации придется перенастраивать газотранспортную систему и объединить усилия с Европейским союзом и США, чтобы противостоять монополии российского "Газпрома".

"Есть такой термин – "условие необходимое, но недостаточное". Так вот, газ в хранилищах в соответствующем количестве – именно такое условие. А условием, достаточным для обеспечения безопасности Украины, является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей", – отметила она.

Зеркаль пояснила, что "группы риска" – механизм, разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в него, шантаж Кремлем Украины будет означать одновременно и шантаж Германии.

"Соглашение между Вашингтоном и Берлином, которое в Украине многие назвали "предательством", на самом деле дает рычаги влияния Америке. Этой зимой мы сможем увидеть ее эффективность. Второе – проведены реформы. Мы боремся, потому что украинский рынок газа соответствует европейским правилам, мы провели успешный анбандлинг и теперь с европейцами на одной стороне фронта", – подчеркнула она.

Зеркаль 16 сентября заявила, что на "Газпром" будет распространяться регулирование, которое действует в Европейском союзе.

"Оно предусматривает, что труба не может быть в тех же руках, что и добыча газа. То есть "Газпром" должен избавиться от своего монопольного положения. И это основное требование европейского законодательства", – рассказала советник министра.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечала, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". По мнению Зеркаль, Евросоюз вряд ли будет вводить санкции против "Северного потока – 2", все будет решать Байден.

Согласно договору между США и ФРГ, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, Польша, Кремль, газопровод, монополия, Елена Зеркаль, Европа, Евросоюз, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показала фигуру в мини-платье
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS