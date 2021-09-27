Витренко назвал обязательное условие для сертификации газопровода "Северный поток – 2"

"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка – "Северный поток – 2" должен соответствовать духу и слову третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицирован, не может реально заработать", – сообщил Витренко.
По его словам, нормы третьего европейского энергопакета прямо требуют отделения оператора газопровода от влияния российского "Газпрома" и президента РФ Владимира Путина, свободного доступа к покупке газа и последующего бронирования транзитных мощностей.
"Все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип. Когда немецкий регулятор будет сертифицировать "Северный поток – 2", [он] должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими", – объяснил глава "Нафтогазу".
Принципу солидарности противоречит обеспечение свободного доступа к "Северному потоку – 2" без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута, добавил он.
"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку – 2" Потому что тогда он станет привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу, например через Украину", – сказал Витренко.
По его мнению, Украина в международных переговорах по "Северному потоку – 2" не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства.
"Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться. У нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, поэтому мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила – в правовой обоснованности позиции", – заключил Витренко.
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2" к началу 2022 года.