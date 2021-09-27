Витренко назвал обязательное условие для сертификации газопровода "Северный поток – 2"

По словам Витренко, Украина в переговорах по "Северному потоку – 2" не требует политических гарантий Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка – "Северный поток – 2" должен соответствовать духу и слову третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицирован, не может реально заработать", – сообщил Витренко.

По его словам, нормы третьего европейского энергопакета прямо требуют отделения оператора газопровода от влияния российского "Газпрома" и президента РФ Владимира Путина, свободного доступа к покупке газа и последующего бронирования транзитных мощностей.

"Все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип. Когда немецкий регулятор будет сертифицировать "Северный поток – 2", [он] должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими", – объяснил глава "Нафтогазу".

Принципу солидарности противоречит обеспечение свободного доступа к "Северному потоку – 2" без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута, добавил он.

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку – 2" Потому что тогда он станет привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу, например через Украину", – сказал Витренко.

По его мнению, Украина в международных переговорах по "Северному потоку – 2" не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства.

"Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться. У нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, поэтому мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила – в правовой обоснованности позиции", – заключил Витренко.