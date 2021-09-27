Сийярто обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии из-за критики нового контракта с "Газпромом"

Об этом он заявил на пресс-конференции после подписания нового контракта о поставках газа из России в Венгрию в обход Украины в ответ на критику этого соглашения со стороны украинского внешнеполитического ведомства, пишет Bloomberg.
"Говорите что угодно, энергоснабжение – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический", – написал Сийярто в Facebook.
По словам главы МИД Венгрии, в результате достигнутого соглашения граждане страны смогут продолжить платить "одну из самых низких цен на газ по всей Европе".
Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".
В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.
27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.
В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.