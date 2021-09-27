Сийярто обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии из-за критики нового контракта с "Газпромом"

Об этом он заявил на пресс-конференции после подписания нового контракта о поставках газа из России в Венгрию в обход Украины в ответ на критику этого соглашения со стороны украинского внешнеполитического ведомства, пишет Bloomberg.

"Говорите что угодно, энергоснабжение – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический", – написал Сийярто в Facebook.

По словам главы МИД Венгрии, в результате достигнутого соглашения граждане страны смогут продолжить платить "одну из самых низких цен на газ по всей Европе".