Транзит российского газа в Венгрию через Украину может остановиться, несмотря на контракт до 2024 года – оператор ГТС

Об этом генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил в Facebook 27 сентября, реагируя на новое соглашение между Россией и Венгрией по транзиту газа в обход Украины.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", – написал он.

Макогон подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток – 2" создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.