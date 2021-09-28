Газовый договор Венгрии и "Газпрома". Будапешт вызвал украинского посла, Киев – венгерского

Об этом глава МИД Петер Сийярто сообщил в Facebook.

Он заявил, что "украинцы не имеют никакого отношения" к тому, с кем Венгрия проводит переговоры, и назвал позицию Украины попыткой помешать поставкам газа, которую в Будапеште считают "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности".

Сийярто написал, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".

"Это недружественный шаг после всей помощи (дыхательные аппараты, медицинское оборудование, уход за солдатами, праздники для детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор. Попытка нарушить наш суверенитет пресечена, и украинский посол вызвана в министерство иностранных дел", – написал он.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердил, что украинского дипломата вызвали в МИД Венгрии.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве [Иштвана Ийдярто], чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", – добавил он.