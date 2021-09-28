Газовый договор Венгрии и "Газпрома". Будапешт вызвал украинского посла, Киев – венгерского

Об этом глава МИД Петер Сийярто сообщил в Facebook.
Он заявил, что "украинцы не имеют никакого отношения" к тому, с кем Венгрия проводит переговоры, и назвал позицию Украины попыткой помешать поставкам газа, которую в Будапеште считают "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности".
Сийярто написал, что "глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии".
"Это недружественный шаг после всей помощи (дыхательные аппараты, медицинское оборудование, уход за солдатами, праздники для детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор. Попытка нарушить наш суверенитет пресечена, и украинский посол вызвана в министерство иностранных дел", – написал он.
Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина" подтвердил, что украинского дипломата вызвали в МИД Венгрии.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве [Иштвана Ийдярто], чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", – добавил он.
Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила "Немецкая волна".
В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.
27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.
В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.
Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во "вмешательстве" во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. "Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", – заявил глава МИД.