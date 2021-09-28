Кулеба о газовом договоре Венгрии и "Газпрома": Это удар, и мы ответим

Кулеба: Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий Фото: ЕРА

Кулеба напомнил, что Украина еще до подписания соглашения отменила заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Завтра я должен был лететь в Будапешт. Но мы отменили это. Потому что мы знали, что туда летит российская делегация и договор будет подписан. Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг – отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать другие шаги для защиты национальных интересов Украины", – сказал министр.

Он отметил, что отношения России и Венгрии, "безусловно, являются особенными, и в ЕС это многим не нравится".

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при у нее особые отношения с Россией, она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", – добавил глава МИД.

Кулеба отметил, что Венгрия ведет игру, которая заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресс и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией.

"Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта", – подчеркнул министр.