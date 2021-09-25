В Венгрии микроавтобус столкнулся с грузовиком. СМИ пишут об одном погибшем украинце

Авария произошла в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт – Сольнок. По данным венгерского издания Bors, в микроавтобусе были трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с венгерско-украинским гражданством.

Водитель грузовика серьезных травм не получил. Микроавтобус врезался в грузовик сзади.

Портал 24.hu со ссылкой на правоохранителей сообщил, что возраст погибших – от 34 до 59 лет. Водитель микроавтобуса ехал со скоростью около 100 км/ч и не заметил прицеп грузовика.