Киевские патрульные составили протокол на судью Колегаеву за пьяное вождение через два месяца после ДТП

Судья два месяца после ДТП игнорировала вызовы в полицию, рассказали в МВД Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщается на сайте МВД Украины.

По его словам, сразу после аварии патрульные составили протокол о совершении ДТП (ст. 124 Кодекса об административных нарушениях).

"А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезва", – отметил Билошицкий.

Однако, по его словам, Колегаева после аварии более полутора месяца находилась то на больничном, то в отпуске и игнорировала письменные приглашения полицейских явиться в управление, чтобы завершить оформление документов. Поэтому после ее выхода с больничного патрульные пришли к судье на работу и составили еще один протокол – об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 Кодекса об административных нарушениях).

Замначальника департамента патрульной полиции добавил, что материалы уже передали для рассмотрения по существу в Оболонский райсуд Киева.