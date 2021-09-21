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Киевские патрульные составили протокол на судью Колегаеву за пьяное вождение через два месяца после ДТП

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Фото: Патрульна поліція Києва / Facebook

Патрульные полицейские составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая летом за рулем Audi A6, как сообщали в соцсетях, снесла столб и чуть не сбила пешеходов.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщается на сайте МВД Украины.

По его словам, сразу после аварии патрульные составили протокол о совершении ДТП (ст. 124 Кодекса об административных нарушениях).

"А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезва", – отметил Билошицкий. 

Однако, по его словам, Колегаева после аварии более полутора месяца находилась то на больничном, то в отпуске и игнорировала письменные приглашения полицейских явиться в управление, чтобы завершить оформление документов. Поэтому после ее выхода с больничного патрульные пришли к судье на работу и составили еще один протокол – об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 Кодекса об административных нарушениях).

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4363756627044328

Замначальника департамента патрульной полиции добавил, что материалы уже передали для рассмотрения по существу в Оболонский райсуд Киева.

Контекст:

ДТП произошло вечером 21 июля. В соцсетях сообщили, что за рулем Audi была судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева. Она сбила столб, врезалась в дерево и едва не совершила наезд на пешеходов.

Пресс-служба патрульной полиции Киева проинформировала, что машина въехала в дерево. Патрульные составили протокол о нарушении правил дорожного движения, повлекшем ДТП. Водитель отказалась пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", но дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что дело судьи Деснянского райсуда Киева, которая попала в ДТП в Киеве, вероятно, в нетрезвом состоянии, "не замнут".

Теги: ДТП, полиция, авария, судьи, автомобиль, Алексей Билошицкий, судья, Светлана Колегаева
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