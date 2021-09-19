В Черновицкой области в результате ДТП погибли два мотоциклиста – полиция

"Примерно в 4.00 утра в селе Владычна 20-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибшие – местные жители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Общественное отмечает, что правоохранители выясняют, были ли водители транспортных средств трезвыми.

"Молбук" утверждает, что столкновение было лобовым.