В ДТП в Хмельницкой области. Три человека погибло, еще трое были травмированы – полиция

Авария произошла 13 сентября около 22.55 вблизи села Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района.

"На трассе столкнулись автомобили ВАЗ 21061 под управлением 25-летнего жителя села Рахновка и ВАЗ 2105, за рулем которого находился 45-летний житель села Гринчук. В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2105, жительница Одессы, погибли на месте происшествия от полученных травм", – говорится в сообщении.

Еще три пассажира ВАЗ 2105 – двое 46-летних мужчин и 11-летний мальчик, сын погибшей – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).