ДТП с участием восьми машин в Киеве. Водителю сообщили о подозрении

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). В ведомстве напомнили, что прибор "Драгер" показал 1,7 промилле алкоголя в его крови при допустимом уровне в 0,2 промилле.

Прокуратура направила ходатайство в Шевченковский райсуд Киева о взятии подозреваемого под стражу.