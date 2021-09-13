ДТП с участием восьми машин в Киеве. Водителю сообщили о подозрении

Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). В ведомстве напомнили, что прибор "Драгер" показал 1,7 промилле алкоголя в его крови при допустимом уровне в 0,2 промилле.
Прокуратура направила ходатайство в Шевченковский райсуд Киева о взятии подозреваемого под стражу.
Авария произошла 12 сентября на Столичном шоссе в Киеве. Как сообщила прокуратура, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным автомобилем KIA Ceed, после чего машины выехали на встречное направление движения, где произошло столкновение с еще шестью автомобилями.
Полиция сообщала о пяти потерпевших, среди которых 11-летний ребенок. Прокуратура пишет о трех пострадавших.