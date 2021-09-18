В Киевской области автомобиль врезался в дерево, одна из пассажирок оказалась в багажнике – полиция

"По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что "удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля".

"Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими. Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ", – рассказали в полиции.

Об открытии уголовного производства по факту ДТП в ведомстве пока не уведомляли.