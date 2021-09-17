Следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП – и.о. главы ГБР Сухачев

ГБР обращалось к возможным очевидцам аварии с просьбой предоставить информацию, но никто не помог следствию Скриншот: Oleksii Bratushchak / Facebook

Он отметил, что после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу, и после получения результатов примут решения "относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве".

По его словам, следствие уже установило всех участников инцидента.

Отвечая на вопрос, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали Борисполь – Киев проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", – сказал Сухачев.

Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования дела.