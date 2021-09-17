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Следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем во время ДТП – и.о. главы ГБР Сухачев

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ГБР обращалось к возможным очевидцам аварии с просьбой предоставить информацию, но никто не помог следствию
ГБР обращалось к возможным очевидцам аварии с просьбой предоставить информацию, но никто не помог следствию
Скриншот: Oleksii Bratushchak / Facebook

Спустя почти месяц после резонансного ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа"), в Госбюро расследований еще не знают, кто был за рулем во время происшествия. Об этом сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу, и после получения результатов примут решения "относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве".

По его словам, следствие уже установило всех участников инцидента.

Отвечая на вопрос, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения".

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали Борисполь – Киев проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", – сказал Сухачев.

Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования дела.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля AudiПо данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Теги: ДТП, автомобили, народные депутаты, ГБР, Александр Трухин, Алексей Сухачев
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